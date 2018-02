Za preureditev razcepa Kozarje in odseka avtoceste proti Brezovici bodo očitno poskrbeli v konzorciju podjetij J. V. Iskra, Q-Free Traffic Design, Asist in Javna razsvetljava. Na Darsovem razpisu so oddali edino ponudbo v višini dobrih 825.000 evrov brez DDV, kar je točno toliko, kot je znašala najvišja še sprejemljiva ponudba. V Darsu pravijo, da bodo izvajalci začeli dela spomladi, in upajo, da jih bodo končali pred glavno turistično sezono. Glede na pogodbene roke bo šlo zelo na tesno.

