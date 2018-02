Nedavno napovedana Mercatorjeva monetizacija nepremičnin že poteka s polno paro. V vsej skupini se je namreč začela prodaja številnih velikih trgovskih centrov, od tega osmih v Sloveniji.

Naše informacije so v Mercatorju potrdili, vendar so bili s pojasnili skopi. »Zavezali smo se, da podrobnosti projekta ne bomo javno razkrivali. Rezultate projekta, ki naj bi bil po načrtih končan do poletja, bomo javno predstavili, ko bo postopek končan. Lahko razkrijemo, da je v projekt vključenih 17 Mercatorjevih centrov v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini,«