Iskrice iz Lukne

S Teniške zveze Slovenije so po poškodbi Blaža Kavčiča ves teden poročali, da bo Ljubljančan na prizorišču navijal za Slovenijo. Kavčiča v dvorani v soboto in nedeljo ni bilo. Po besedah njegovega trenerja in slovenskega selektorja Mihe Mlakarja se je za takšen korak odločil, ker ima v Ljubljani možnost izvajanja boljše rehabilitacije. Naslednji dvoboji Slovenije v Davisovem pokalu bodo pokazali, ali imajo skeptiki prav, da se skriva razlog Kavčičevega nesodelovanja drugje, ali se bo drugi najboljši slovenski igralec redno udeleževal ekipnih reprezentančnih akcij.

Nekateri pravijo, da je bila mariborska dvorana Lukna, ki je minuli konec tedna gostila dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Poljsko, na pol polna, drugi na pol prazna. V soboto se je zbralo okrog 1000 obiskovalcev, v nedeljo nekaj manj. Ne glede na število obiskovalcev se je izkazalo, da je teniški ambient ob Ljudskem vrtu odličen.

Teniški dvoboj med Slovenijo in Poljsko si je ogledalo veliko nekdanjih športnikov in funkcionarjev. Prednjačili so alpski smučarski krogi. Za Slovenijo je oba dneva navijal starosta alpskega smučanja Tone Vogrinec, glavni trener v ruski reprezentanci Urban Planinšek, vodja tekmovanj za Zlato lisico Mitja Dragšič, odgovorni trener v slovenski reprezentanci za evropski pokal Rasto Ažnoh, predsednik ASK Branik Maribor Boštjan Tancer…