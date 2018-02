»Podjetje Canon se je v preteklih letih dodobra transformiralo in doseglo točko, ko lahko pred svojo tehnologijo postavimo kupca. Izhajamo namreč iz filozofije: Delati in živeti za skupno dobro. Šele v potrebah posameznika iščemo tehnološke rešitve,« pojasnjuje Sretenoski.

Za pozitivne poslovne obete je zaslužen tudi vstop na nova področja delovanja podjetja. Canon je namreč še intenzivneje zakorakal na področje medicinske tehnologije, saj so se v začetku januarja združili s proizvajalcem ultrazvokov Toshiba Medical Systems. Rast pa si obetajo tudi na področju nadzornih sistemov in kamer, kjer delujejo od nakupa podjetij Axis in Milestone Systems.