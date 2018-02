Kdor si na glavo prvič povezne slušalke, ki odpravljajo šume, doživi dokaj neobičajno izkušnjo. Če so te res kakovostne, izkusi neobičajno zvočno izolacijo – šumi iz sosednje sobe izginejo, oddaljen televizor obmolkne, otroški krik z igrišča utihne. Sliši se le pritajen šum, ki ga ustvarjajo slušalke.

Take slušalke namreč s pomočjo vgrajenih mikrofonov analizirajo zvočne valove iz okolja in pri tem ustvarjajo negativne frekvence, kar v teoriji pomeni, da se znotraj slušalk ustvari popolna tišina. To pa je izhodiščna točka za uporabnika, da začne poslušati želeno vsebino.

Tehnologija odpravljanja šumov v prvi vrsti omogoča poslušanje brez zunanjih motenj, zaradi nje lahko poslušamo vsebine pri manjši glasnosti, saj ni potrebe po preglaševanju zunanjih zvokov, hkrati pa lahko služi kot odličen pripomoček za osebni zvočni odklop. Take slušalke namreč ljudje pogosto uporabljajo v glasnih pisarnah, da najdejo svoj mir in se lažje osredotočijo na delo. Niti ni nujno, da z njimi poslušajo neko glasbo, temveč jih uporabljajo tudi zgolj za ustvarjanje tišine.

Testnim WH-1000XM2 pa poleg tehnologije za odpravljanje šumov pomaga tudi samo ohišje, saj si jih nadenemo čez uhlje, kar že samo po sebi zaduši nekaj zvoka. In če so tehnološki kritiki dolgo na prva mesta lestvic najboljših tovrstnih slušalk uvrščali model bose quietcomfort 35, se primat zadnje čase premika v prid Sonyjevih.

Kaj vse ponujajo Slušalke so v prvi vrsti privlačno zasnovane. Od daleč dajejo premijski vtis, hkrati se lahko priročno zložijo za lažje prenašanje. Uporabnik hitro tudi ugotovi, da se glavi izjemno udobno prilegajo, kar je ključno za dolge ure poslušanja. Poslušanje glasbe bodisi prek računalnika ali mobilnega telefona je na zelo visoki ravni, saj je zvok izjemno čist. Zvočna predstava daje zelo prijeten in uravnotežen zvok, z zelo suverenimi basovnimi frekvencami. Še bolje pa bo, če boste slušalke priključili na napravo, ki podpira predvajanje kakovostnih zvočnih datotek LDAC (te naj bi celo postale standard za nove androidove mobilne telefone). Slušalke WH-1000XM2 so še posebej prilagojene za odpravljanje šumov, kakršni nas obkrožajo na letalu. S pomočjo mobilne aplikacije pa lahko vključimo način adaptive sound control, ki sam prilagaja odpravljanje šumov glede na različne tipe okolij – recimo ulica, promet, čakalnica (v slednjem načinu naj bi denimo same zaznale, kdaj se predvaja visokofrekvenčno sporočilo, kot je obvestilo o prihodu vlaka, in posledično stišale glasbo). Če pa želite zgolj za trenutek slišati zvok iz okolja, samo pritisnete na eno od slušalk – te vključijo mikrofone in vam omogočajo poslušanje okolice, ne da bi sneli slušalke z glave. V nasprotju s prejšnjimi modeli imajo testne slušalke zgolj dva gumba na ohišju. Glavnega za vklop in povezavo bluetooth ter drugega za vklop načina za odpravljanje šumov. Ta namreč deluje, če so slušalke napolnjene. V tem primeru jih lahko uporabljate kot brezžične, ko pa zmanjka energije, jih lahko na napravo priključite s kakovostnim kablom. Proizvajalec sicer obljublja, da na eno polnjenje delujejo do 30 ur, v desetih minutah pa se napolnijo za dobro uro uporabe. Za upravljanje glasbe so v desni slušalki skriti nevidni gumbi. Za zvišanje glasnosti mora uporabnik s prstom potegniti navzgor, za znižanje v nasprotni smeri. En pritisk je predvajaj, dva pritiska pavza. Gre za simpatičen pristop, ki pa zagotovo terja nekaj privajanja.