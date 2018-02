Arhitekt Uroš Birsa je diplomiral pri profesorju Edu Ravnikarju, s katerim je po študiju tudi sodeloval pri nekaterih projektih. Leta 1983 je zmagal na natečaju za projekt telovadnice v Rogaški Slatini. Z njeno gradnjo se je začelo dolgoletno sodelovanje arhitekta pri razvoju Rogaške Slatine. Načrtoval je več kot 20 projektov hotelskih zgradb na območju zgodovinskega zdraviliškega jedra (novogradnje in rekonstrukcije objektov) in projektiral več urbanističnih ureditev.

Leta 1990 je z dvema sodelavcema ustanovil biro Api arhitekti, ki ga je dolga leta vodil in v katerem je še danes aktiven. Sčasoma se je razvil v enega večjih arhitekturnih birojev v Sloveniji. Ukvarjajo se z načrtovanjem urbanizma, arhitekture in notranje opreme. Načrtovali so več kot 35 hotelov, kar jim je prineslo številne izkušnje, znanja in položaj. Pomembnejši med njimi so: Grand hotel v Rogaški Slatini, Hotel Toplice na Bledu, Hotel Palace v Portorožu, Hotel Slovenija Portorož (notranja oprema)…

Drugo področje, ki ga v biroju res dobro poznajo, je načrtovanje rekonstrukcij in prenov objektov zaščitene kulturne dediščine. Pomembne tovrstne realizacije, ki jih je Uroš Birsa načrtoval samostojno ali v sodelovanju z drugimi arhitekti, so: prenova pritlične etaže Kresije v Ljubljani, celovita prenova Gospodarskega razstavišča, objekt Globus v Kranju, gotska hiša na Ribiškem trgu v Kopru, Palača Emporium – nekdanji Centromerkur, Narodna galerija v Ljubljani…

Projektirajo tudi stanovanja, upravno-poslovne objekte, javne zgradbe, zgradbe za potrebe zdravstva, trgovske dejavnosti in druge. S svojimi projekti in ugledom so prepričali tudi tujce in od leta 2011 načrtujejo v Rusiji. Center zdravja in oddiha je projektiran v okolici Moskve. V Kazahstanu v Astani so projektirali Ledeni dvorec za švicarsko podjetje, ki je objekt tudi zgradilo. Gre za obsežen objekt športne dvorane neverjetne velikosti 90.000 m2, v kateri so hokejska dvorana in olimpijski bazeni, namenjeni velikim mednarodnim tekmovanjem. V areni potekajo tudi tekmovanja hokejske lige.

Med njihovimi zadnjimi projekti je upravna zgradba Hranilnice LON v bližini središča Kranja, ki sta jo projektirala Uroš Birsa in Mitja Zorko. Narava objekta je zahtevala, da je v prostoru opazen, lahko dostopen in grajen brez arhitektonskih in prometnih ovir. Nova stavba naj bi v navezavi s sosednjim objektom podjetniškega središča oblikovala mestna vrata in ločnico med tipologijo primestne in mestne pozidave. Odnos med individualno pozidavo in novim objektom velike višine sta avtorja rešila s postavitvijo stavbe v sredino parcele in z vzpostavitvijo atraktivnih urbanih mikroambientov – trgov in parkov.

Biro Api arhitekti in Uroš Birsa so prejeli številne nagrade, med katerimi je leta 2006 Uroš Birsa prejel srebrno diplomo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za poseben prispevek k razvoju zbornice in razvoju stroke, saj je bil eden od ustanovnih članov in član vodstva zbornice, ki je delovalo v času njenega konstituiranja, leta 2008 je biro prejel priznanje ZAPS zlati svinčnik za prenovo in dograditev hotela Palace in lansko leto je prestižno priznanje za svoj delovni opus prejel Uroš Birsa. V obrazložitvi je komisija med drugim zapisala: »Zaradi spoštljivega odnosa do kulturne dediščine iz različnih obdobij, občutljivega umeščanja novih objektov v prostor in požrtvovalnega zavzemanja za stroko in njene vrednote mu ZAPS podeljuje platinasti svinčnik 2017.«