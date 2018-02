Najbolj norčavi dnevi v letu že trkajo na vrata. Ljubitelji pustnih rajanj in karnevalov se nanje skrbno in pravočasno pripravijo. Pregovor »Kdor prej pride, prej melje« je še kako na mestu tudi glede nakupa pustnih kostumov.

»Tik pred začetkom pustnih rajanj običajno izbira poide, prav tako različne konfekcijske številke kostumov, zato so številni, sploh otroci, razočarani. Z leti so se ljudje iz izkušenj naučili, da je nakup bolje opraviti čim prej. Pri nas je pustna ponudba na voljo že od začetka januarja. Takrat imamo seveda največjo izbiro in predvsem čas za naše zveste stranke, ki jih res razvajamo,« poudari Urška Drofenik iz trgovine Magic Shop v Ljubljani.

Poleg pestre kolekcije otroških in odraslih kostumov tam najdemo tudi raznovrstne pustne maske, lasulje in številne druge pustne dodatke. V zadnjih dneh pred pustom tja vselej zaide ogromno ljudi iz vse Slovenije in tudi iz Hrvaške ter Italije.

Letos so najbolj priljubljeni kostumi iz Vojne zvezd in Tačk na patrulji (za otroke). Zelo iskani so tudi Harley Quinn, Batman, Spiderman, Wonder Woman in Flash. S tem so povezani predvsem aktualni filmi, risanke in dogodki po svetu.

»Tudi pri odraslih je podobno: bodisi da iščejo zelo aktualne kostume, bodisi se zanimajo za klasične pustne kostume – indijance, kavbojce, havajce, črnce ali hipije. Priljubljene so tudi razne skupinske maske, med bolj iskanimi je seveda maska za Donalda Trumpa. Ostale maske so zanimive predvsem ob začetku pusta, ko poide ostala izbira, ali pa takrat, ko ljudje nimajo prave ideje glede nakupa. Takrat običajno kupijo katero od mask,« pove sogovornica.

Pravi, da je pri dečkih zanimivo to, da si gredo velikokrat najprej izbrat orožje (meč, pištolo, sabljo,…) in potem glede na to kupijo kostum, ki ustreza. Deklice se najbolje počutijo v vlogah princeske, Pike Nogavičke, Rdeče kapice, Kleopatre, čarovnice ali policistke.

Umetna kri, brazgotine in bradavice Kategorij različnih mask je v izobilju, od živalskih, človeških do groznih. Še posebej priljubljene in zanimive so mehiške maske. So ročno barvane in tako realistične ter grozne, da so ljudje šokirani, ko jih zagledajo. Pestra je tudi ponudba otroških, ženskih in moških lasulj. Drofenikova tukaj izpostavi lasulje delux, kjer se lasje ne zapletajo in se lahko tudi operejo. »Odlično se v tem času (pa tudi ob noči čarovnic) prodajajo tudi barvne kontaktne leče. Med najbolj iskanimi so bele, črne in sclera (malo večje). Od dodatkov so zelo priljubljeni vsi seti za živali – rep in ušesa (za mačko, zajčka, čebelo, pikapolonico, metulja, samoroga). V ponudbi imamo ogromno zelo specifičnih dodatkov (umetna kri, lateks za ustvarjanje ran, brazgotin, bradavic in podobno ter neonske ultravijolične barve za obraz),« aktualne dodatke našteje Drofenikova. Še nekaj je, brez česar tudi ob letošnjem pustnem rajanju ne bo šlo. Zabava bo zagotovljena ob uporabi špagetov v razpršilu. Ti so »morate imeti« pripomoček, ki poskrbi za smeh in nagajanje ostalim maškaram. »Pri nas se veliko svetuje in pogovarja. Kostumi, lasulje in maske se pomerjajo. Tega v velikih središčih ni. S kupci se ukvarjamo in za nas niso samo številka, zato se k nam radi vračajo. Tudi porast spletne prodaje je vsako leto večja, celo Ljubljančani se odločajo za nakup po spletu,« dodaja Drofenikova.