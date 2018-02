Medtem ko je kupec RTC Krvavec, podjetnik in lastnik Alpske investicijske družbe (AID) Janez Janša, že nekaj časa znan, vsota nakupa ostaja skrivnost. Kot je znano, prodajo Krvavca zahtevajo predvsem banke upnice krovne družbe lastnika Uniorja iz Zreč, Janez Janša pa že pred časom za Dnevnik ni želel pojasnjevati podrobnosti. Včeraj so zaskrbljenost zaradi skrivnostnega posla izrazili tudi zaposleni v RTC Krvavec. Tam ima službo okoli 45 ljudi, še precej več pa je trenutno sezonskih delavcev. A ker Janezu Janši do rokov očitno ni uspelo zbrati kupnine za Krvavec, so na dan prišla nekatera dejstva o njegovem finančnem stanju. Zaposlene zato skrbi, kako bo Krvavec posloval pod takšnim lastnikom.

Zaposleni opozarjajo, da je Janševo podjetje Infohip, lastnik Alpske investicijske družbe, zastavilo del svojega premoženja in del premoženja AID za 310.000 evrov vredno posojilo pri podjetju GRAD.IN, ki se v zadnjih letih ukvarja zlasti z dajanjem posojil. Po dosegljivih podatkih Infohip trenutno nima sredstev za poplačilo kredita, ki zapade aprila letos, in ima 1,5-odstotno mesečno obrestno mero. Po podatkih Fursa je tako Infohip med dolžniki, ki imajo med 500.000 in milijon evri dolga. Prav tako je imel zadnji dan januarja podjetnik Janez Janša na dveh svojih zemljiščih spisane zaznambe na podlagi sklepov o izvršbi.

Nakup Krvavca plačuje Krvavec? S podatki, na katere opozarjajo zaposleni v RTC Krvavec, je bila seznanjena tudi banka Intesa Sanpaolo, ki z odobritvijo posojila omogoča družbi AID nakup družbe RTC Krvavec. Prav ta banka naj bi po istem viru sodeč AID refinancirala kredit RTC Krvavec pod pogojem, da novi lastnik po nakupu zastavi vrednostne papirje banki za vrednost kreditov, ki bi jih s tem »podedoval« in so del kupnine za nakup RTC Krvavec. Sam naj bi moral zbrati le 400.000 evrov. »Ali bo torej nakup delnic delno financirala kar družba RTC Krvavec?« se sprašujejo zaposleni. Kupec Krvavca mora namreč poleg nakazila kupnine prevzeti tudi kredite RTC Krvavec. »Seznanjen sem s stališčem zaposlenih, ki pa ga kot direktor ne morem komentirati, ker vsi postopki potekajo. Sam kot predstavnik lastnika ne morem podpisati tega dokumenta, ki odraža skrb delavcev,« je včeraj dejal Srečko Retuznik, direktor RTC Krvavec.

Zaskrbljen naj bi bil tudi prodajalec Kot je znano, je podjetnik Janez Janša kot lastnik bivšega samskega doma tekstilnega podjetja Tekstilindus dobil spor z državo zaradi dolgih sodnih postopkov pri urejanju najemnih odnosov s stanovalci. Pri tem je bilo ključno, da se država preko pravobranilstva (zdaj državnega odvetništva) v določenih postopkih ni pravočasno pritožila glede višine zahtev tožnika Janše, ki je na koncu prejel kar 3,5 milijona evrov, kar bi lahko predstavljalo osnovo za nakup RTC Krvavec. Neuradno smo izvedeli, da zaskrbljenost vlada tudi pri lastniku Uniorju, kjer so pogodbo o prodaji 98,56-odstotnega deleža podpisali sredi decembra lani, pred dnevi pa je bil rok za plačilo podaljšan in naj bi se iztekel v tem tednu. Celotna kupnina naj bi sicer po ocenah in neuradnih podatkih znašala okoli šest milijonov evrov, a do zdaj javnosti uradno še ni bila razkrita. Med potencialnimi kupci je bila dolgo tudi občina Cerklje na Gorenjskem, kjer pa so bili soočeni z nasprotovanjem računskega sodišča glede vključevanja javnega denarja v takšen posel. Za primerjavo: tudi denar novega kupca Krvavca je vsaj posredno javen, ker je bil izplačan iz proračuna kot odškodnina. O dogajanju, povezanem s Krvavcem, so pred dnevi razpravljali tudi na seji občinskega sveta občine Cerklje. Omenjeno je bilo, da naj bi se zakonodaja na tem področju spremenila in bi to občino zopet vrnilo »v igro« za Krvavec, ki so ga enotno ocenili kot pomembno razvojno priložnost. Ta občina sicer nima niti centa dolga, iz preteklih let pa jim je za bogat letošnji proračun ostalo okoli štiri milijone evrov. »Razumljivo lahko tudi nas skrbi za zaposlene, če nakup Krvavca ne bi bil korak naprej v razvoju. V naši soseščini tako lokalne skupnosti kot banke in lastniki tesno sodelujejo pri razvoju smučarskih središč. Občina Cerklje želi sodelovati pri razvoju Krvavca, ker je z njim od nekdaj povezana,« pravi župan Cerkelj Franc Čebulj.