Če se bodo naše pravne eminence, kot so Pirnat, Kavčič in drugi, z vsem svojim pravnim potencialom lotile tega vprašanja s tako učinkovitostjo, kot so se preoblikovanja družbene v zasebno lastnino (kaj je prav in kaj ne, kaj se sme in kaj ne, kaj je rop ali kraja in kaj ne itd., česar še danes dejansko ne vedo), potem se znajo s samo pravno formulacijo referenduma ukvarjati kakšno desetletje, najmanj, kakopak. Takrat bomo šele ponovili referendum. Ampak stvar s tem drugim tirom oziroma s premajhno kapaciteto obstoječega tira sploh ni problematična, čeravno vsi okrog naše deželice pospešeno razvijajo prometne povezave. Tudi mi imamo še velike rezerve, saj lahko postojnski furmanski praznik iz poletnega turističnega dogodka spremenimo v dejansko atrakcijo s prevažanjem tovorov v Luko Koper in iz nje.

Pa saj tako je tudi bilo takrat, preden je Avstro-Ogrska zgradila obstoječe železnice, in tako bi bilo še dandanes. In kaj je novega pri Slovenskih železnicah od osamosvojitve do danes, razen tistega vlaka, ki je nedavno pogorel, in nekaj novih Andrejevih križev?

Jožef Praprotnik, Jesenice