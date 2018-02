Medse sprejmejo osebo z vsaj enoletnimi izkušnjami s področja načrtovanja uporabniške izkušnje, ki pozna sodobna orodja za izdelavo žičnih modelov, pripravo dizajnov in interaktivnih prototipov v inivision. Zaradi komunikacije s strankami brez odličnega znanja angleščine ne bo šlo. Kontakt: letsgo@drugivid.si. Viberate, ki namerava s svojo platformo za povezovanje glasbenikov, oboževalcev, menedžerjev in prizorišč spremeniti glasbeno industrijo (na fotografiji so ustanovitelji Vasja Veber, Uroš Umek in Matej Gregorčič), želi v svojo hitro rastočo delovno ekipo sprejeti grafičnega oblikovalca, produktnega vodjo za spletno prodajo in mobilne naprave, digitalnega medijskega načrtovalca in stratega, tekstopisca, izkušenega digitalnega piarovca in izkušenega razvijalca ter front-end razvijalca.