Po petkovi dvojni zmagi Križnarjeve in Klinčeve na tekmi posameznic so v soboto popoldne Slovenke v postavi Jerneja Brecl, Nika Križnar, Katra Komar in Ema Klinec osvojile še naslov ekipnih mladinskih svetovnih prvakinj. Po osmih skokih so imele več kot sto točk prednosti pred drugimi Rusinjami, bron so osvojile Francozinje. 17-letna Nika Križnar Švico tako zapušča kot dvakratna mladinska prvakinja, kar je odličen obet pred olimpijskimi igrami. »Spet odličen dan! Sama sicer nisem ponovila petkovih skokov, sploh prvi je bil slabši, a sem nato v drugi seriji popravila vse skupaj in je bilo še vedno v redu. Najbolj pa sem vesela, ker cela ekipa tako drži skupaj,« je povedala Križnarjeva. V večerni tekmi so fantje (Bor Pavlovčič, Domen Prevc, Žak Mogel in Aljaž Osterc) osvojili četrto mesto, na današnji mešani ekipni tekmi pa je Slovenija osvojila 5. mesto v zasedbi Katra Komar, Domen Prevc, Jerneja Brecl in Žak Mogel. Klinčeva in Križnarjeva sta zadnjo preizkušnjo izpustili, saj sta želeli pred najpomembnejšo tekmo v sezoni privarčevati nekaj energije in sta že odpotovali v Pjongčang.

Še pred uspehom mladih skakalk je zlato medaljo osvojil nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik. V sprintu na pet kilometrov je po skokih zasedal tretje mesto, nato pa v teku s četrtim časom prišel do zmage. »Vedel sem, da bodo skoki kar poglavitni, saj je proga tukaj kar hitra in ni tako težka. Skok ni bil ravno najboljši, a bil je dovolj dober za dobro izhodišče in boj na progi. Na koncu prvega kroga sem odtekel naprej, napasti niti nisem imel namena. Cel zadnji krog sem napadal, pred zadnjim spustom pa sem videl, da je dovolj,« je povedal 18-letni Velenjčan, ki je po Romanu Perku (1997) in Marjanu Jelenku (2011) postal tretji Slovenec z zmago na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijski kombinaciji.

Nekoliko manj uspešen konec tedna je za mladimi alpskimi smučarji, ki te dni tekmujejo v švicarskem Davosu. Slovenci so na sobotni ekipni tekmi osvojili peto mesto, danes pa sta bila najboljša Žana Ciglič kot 25. na superveleslalomu in Jan Napotnik kot 21. v alpski kombinaciji.