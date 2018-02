Predstavniki startup skupnosti so sicer že maja lani predsednika vlade Mira Cerarja javno pozvali, naj vlada začne odpravljati ovire in nesmiselne ukrepe, ki zavirajo hitrejšo rast zagonskih podjetij, a so intenzivne aktivnosti sicer 33-članske delovne skupine stekle šele pozno jeseni in dokument naj bi bil po besedah Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade (na sliki), pripravljen sredi tega meseca. Ključne ovire, ki naj bi jih odpravili v okviru akcijskega načrta, so na področju ustanavljanja in financiranja podjetij, davčne zakonodaje, delovne zakonodaje, administrativnih ovir ter spletnega in mobilnega poslovanja. Startup skupnost je prepričana, da bi morali v Sloveniji zagonsko podjetništvo opredeliti kot strateško panogo in jo vključiti v dolgoročno strategijo države kot potencial, ki lahko prinese najvišjo gospodarsko in zaposlitveno rast v prihodnjem desetletju.