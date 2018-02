Namesto sedanjih 18 evrov bo povprečno gospodinjstvo tako za komunalne storitve plačevalo 14 evrov. Ukrep bo veljal od 1. julija do konca letošnjega leta. Občino bo to stalo 230.000 evrov, za kar se bo morala zadolžiti. Uvedbo subvencije je spodbudilo veliko nezadovoljstvo občanov, ki so jim lani po zgraditvi nove čistilne naprave občutno dvignili cene za vodarino in kanalščino. »Mestna občina je v zadnjih letih v komunalno infrastrukturo vložila 90 milijonov evrov. Čisto okolje in kvalitetna pitna voda pa se odražata tudi na ceni. Dolgo smo iskali ustrezno rešitev, edina možna se je pokazala v subvenciji,« pravi župan Matej Arčon. Dodaja, da gre za všečen ukrep, ki pa bo obremenil proračun. Na občini so subvencijo časovno omejili – kot pravijo, se bo z morebitnim podaljšanjem ukvarjala nova svetniška sestava.