Westminstrska palača v Londonu, dom britanskega parlamenta, je ena najpriljubljenejših londonskih turističnih atrakcij. Prvo parlamentarno palačo so na tej lokaciji v središču Londona postavili že v srednjem veku. Leta 1834 je skoraj cela pogorela. Sedanjo so gradili od leta 1840 do 1870. Njeno notranjost so urejali in opremljali vse do začetka dvajsetega stoletja. Palača je že dolgo potrebna temeljite prenove, saj ne samo tu in tam razpada, ampak je zaradi zastarelosti, posebno električne napeljave, nevarna za zaposlene in obiskovalce. V palači dela 650 poslancev, več kot 800 lordov in približno 8000 članov osebja. Vsako leto jo obišče več kot milijon domačih in tujih turistov.

V uvodu v vročo triurno razpravo o izselitvi so Britanci prvič izvedeli, da so samo v zadnjih desetih letih v parlamentarni palači odkrili šestdeset nevarnih težav z električno napeljavo, ki bi lahko sprožile resen požar. Od leta 2008 do leta 2012 je v palači izbruhnilo štirideset manjših požarov. Zato posebna patrulja petih gasilcev vsako uro vsak dan vse dni v letu patruljira po palači. Pravijo jim lovci na ognjene zublje. Težave so tudi z ogrevanjem tega orjaškega poslopja. Eden od poslancev je trdil, da lahko visokotlačno parno ogrevanje poči v katerem koli trenutku. Prav tako so težave z vodovodno napeljavo, ki naj bi grozila s poplavljanjem parlamenta. Tudi kanalizacijski sistem naj bi bil pod velikim pritiskom, zaradi česar naj bi se povečevala nevarnost odtekanja odplak.

Del cevi in kablov je iz 19. stoletja

Številne cevi in kabli, ki prenašajo toploto, vodo, elektriko in plin, so bili nameščeni takoj po drugi svetovni vojni in bi jih morali zamenjati že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Nekatere cevi in kabli so celo še iz devetnajstega stoletja. Eno so razkošni poslanska in lordska zbornica, sejne dvorane in hodniki, nekaj čisto drugega je to, kar je skrito očem večine. Vsepovsod po palači je veliko azbesta, umazanije, miši in podgan. Iz stranišč smrdi, številne cevi puščajo. Palačo je treba izprazniti, da bi jo lahko zares prenovili. Tako menijo strokovnjaki.

Številni poslanci so zahtevali takojšen začetek popravil, a trdili, da izselitev ni potrebna. Predlagali so, da bi prenova potekala postopoma, okoli 35 let. Kot ocenjujejo, bi takšna postopna prenova stala blizu šest milijard funtov. Nasprotniki izselitve pravijo, da se poslanci in lordi, če se bodo izselili, ne bodo vrnili v parlamentarno palačo od deset do dvanajst let.