Tudi po prepričanju višjih sodnikov ni dvoma, da sta 21-letni Aleš Olovec in 30-letni Martin Kovač februarja lani na grozovit način umorila svojega 26-letnega znanca Andreja Cekuto. Višji sodniki so v celoti pritrdili sodbi krškega okrožnega sodišča in s tem potrdili tudi kazen (skupaj s kaznijo za neupravičeno snemanje): 21 let in 11 mesecev zapora za Olovca in leto manj za Kovača.

Trojica je v noči na 13. februar lani v naselju Žabjek pri Podbočju najprej skupaj popivala, nato pa je prišlo do spora. Olovec je povsem izgubil živce, ko je začel Cekuta preklinjati njegovo mater, na katero je bil zelo navezan. Z brcami in pestmi sta se nato Olovec in Kovač spravila nad Cekuto, pri čemer naj bi imel Olovec nekoliko večjo vlogo. Ko je bila žrtev že nezavestna, sta svoje izživljanje nadaljevala in ga celo snemala, grozljivi posnetek, pospremljen s kopico »sočnih« izrazov, pa predvajala na družbenem omrežju. V nekaj urah si je posnetek ogledalo več kot 230.000 ljudi.