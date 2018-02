Konec novembra Uma Thurman še ni bila pripravljena spregovoriti o svoji grozljivi izkušnji s Harveyjem Weinsteinom, takrat je zgolj sporočila, da jo njegova »počasna smrt« veseli in da si hollywoodski magnat ne zasluži »niti metka«. A je bil molk očitno zanjo vendarle večje breme kot razkritje zgodbe. »Porinil me je na tla in se mi poskusil vsiliti. Počel je vse vrste neprijetnih stvari. Skušal se je razgaliti. Toda ni se dejansko spravil k stvari in me posilil,« je o napadu v hotelski sobi v Londonu povedala igralka. »Bila sem kot žival, ki se skuša izmuzniti. Kot kuščar. Na vse mogoče načine sem se skušala spraviti nazaj na stare tire. Moje tire. Ne njegove,« je razkrila.

Zagrozila mu je z razkritjem Naslednji dan ji je Weinstein poslal ogromen šopek rumenih rož, v priloženem sporočilu pa jo pohvalil za »dobre instinkte«. Njegova tajnica jo je nato povabila na vnovičen pogovor o skupnih projektih. Takrat je Thurmanova s seboj peljala prijateljico in se skušala sestanek opraviti v hotelskem baru. Po zatrjevanju producenta, da se kaj podobnega ne bo nikoli več pripetilo, se je vendarle znova odpravila v njegovo sobo, prijateljica pa jo je čakala pred vrati. »Če se še enkrat zgodi, kar se je zadnjič, je tvoje kariere konec, izgubil boš ugled in družino, to ti obljubim,« mu je zagrozila, kako se je zgodba med njima končala, pa za New York Times ni povedala. Prijateljica je kasneje zgolj dejala, da naj bi Harvey igralki nazaj zagrozil, da ji bo uničil kariero, če bo spregovorila o njegovem obnašanju.

Žrtev in obenem del večje težave Igralka je spregovorila tudi tem, kako slabo se počuti za vsa dekleta, ki jih je Weinstein napadel za njo. Zaveda se, da je bila žrtev Weinsteina, obenem pa je bila tudi tista, ki je z molkom prikrivala njegova dejanja. »Sem eden od razlogov, da so mladenke vstopile same v njegovo sobo. Vse te ovčice so stopale v klavnico, saj so bile prepričane, da si kaj podobnega nekdo na takšnem položaju ne more privoščiti. A si!« Thurmanova je poklicno sodelovanje z Weinsteinom nadaljevala, a sama na sestanek z njim ni šla nikoli več. Njegova produkcijska hiša Miramax je producirala in distribuirala številne filme, pri katerih je sodelovala - A Month By the Lake, Beautiful Girls, Ubila bom Billa 1 in Ubila bom Billa 2.