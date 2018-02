»Tajnica javne srednje šole v Lancasterju v Pensilvaniji je povedala, da je prijetno presenečena nad zvišanjem plače za 1,5 dolarja na teden,« je zapisal Ryan in dodal povezavo do prispevka tiskovne agencije Associated Press.

Brez stika z ljudmi z nižjimi prihodki Vendar pa so demokrati hitro začeli kritizirati predsednika senata, češ da imajo bogatejši Američani in velike korporacije veliko večje koristi od znižanja davkov. Obtožili so ga tudi, da nima stika z ljudmi z nižjimi dohodki. »Wells Fargo, ki je ravnokar poneveril milijone dolarjev Američanov, je dobil 3,4 milijarde dolarjev,« je zapisal kongresnik iz Minnesote Keith Ellison, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Voditeljica kongresnih demokratov Nancy Pelosi pa je zapisala, da je Ryan tvit izbrisal, ker »on in republikanci ne želijo, da bi izvedeli resnico, da je znižanje davkov darilo korporativni Ameriki in odstotku najbogatejših na vaš račun«.