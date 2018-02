Danes ob pol devetih zjutraj bi moral 44-letni Makedonec normalno, z zmanjšano hitrostjo pripeljati proti mejnemu prehodu Obrežje, kjer bi opravil mejne formalnosti in se odpeljal naprej proti cilju. Pa se ni. Pripeljati je moral z zelo veliko hitrostjo. Kljub 70-metrskemu zaviranju se je namreč v steber na predelu mejnega prehoda, kjer se vozniki že razvrščajo za pregled, zaletel tako silovito, da je nesreča terjala celo smrtno žrtev. Še trije potniki so se zelo hudo poškodovali.

Makedonec je po podatkih policije vozil modrega audija. Pripeljal je po slovenski strani in bil namenjen na hrvaško. Audi je imel slovenske registrske oznake.

15 minut so jo oživljali

»Na mejnem prehodu Obrežje je zaradi neprilagojene hitrosti kljub zaviranju v dolžini več kot 70 metrov silovito trčil v varovalno ograjo pred stebrom nadstreška mejnega prehoda. V vozilu so bili poleg voznika še trije potniki. Policisti postaje mejne policije Obrežje so poškodovanim udeležencem takoj priskočili na pomoč in s pomočjo defibrilatorja več kot petnajst minut, vse do prihoda reševalcev, oživljali 58-letno Makedonko,« je sporočila Alenka Drenik iz PU Novo mesto.

Kljub takojšnji pomoči in trudu policistov in reševalcev je ženska zaradi hudih poškodb umrla. Sedela naj bi na zadnjem levem sedežu in med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom. Voznika in še dva poškodovana potnika so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo, o nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, ki si je pogledal mesto nesreče.

Policisti ob tem znova opozarjajo vse udeležence v prometu na zahtevne zimske vozne razmere. »Hitrost vožnje naj prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, ampak tudi stanju cestišča, ki je lahko spolzko in poledenelo, in morebitni slabši vidljivosti. Prilagodijo naj tudi varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi. Vozniki naj se izogibajo situacijam, v katerih bi bilo treba nenadno zavirati, vožnja skozi ovinke naj bo umirjena in počasnejša kot v razmerah, ko so ceste suhe,« je opozorila Drenikova.

V času nesreče je bila avtocesta, ki vodi do mejnega prehoda, suha, vidljivost sicer zaradi meglic ni bila najboljša, a spet ne tako slaba, da bi bil to lahko edini vzrok za tragedijo.

Makedonka je bila letošnja četrta smrtna žrtev na slovenskih cestah, lani jih je bil v tem obdobju šest, predlani pa celo že 13.