Kot so sporočili z AVP, bo agencija s preventivno akcijo posvetila posebno pozornost uporabi odsevnih predmetov, pravilnemu ravnanju v cestnem prometu in upoštevanju omejitev hitrosti v naseljih ter odstopanju prednosti pešcem pred označenimi prehodi. Poleg preventivno-vzgojnih aktivnosti bo v času trajanja nacionalne akcije potekal tudi okrepljen nadzor s strani policije in občinskih redarstev, ki bodo spremljali tako pravilno ravnanje voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu.

Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih ter vzgojnih aktivnosti AVP, so navedli.

Število smrtnih žrtev med pešci se iz leta v leto zmanjšuje V letu 2017 je na slovenskih cestah umrlo najmanj udeležencev cestnega prometa v zadnjih 60-ih letih. Tudi delež smrtnih žrtev med pešci se je v lanskem letu glede na leto poprej zmanjšal za 55 odstotkov. Leta 2016 je bilo med pešci 22 smrtnih žrtev, v lanskem letu 10, od tega štiri na regionalnih cestah, tri na avtocestah in tri v naselju. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom za pešce so bili neupoštevanje in odvzem prednosti, neprilagojena oz. prehitra vožnja ter pogosto tudi nepravilnosti pešca. Med žrtvami prometnih nesreč med pešci so nadpovprečno izstopali starejši. Kar polovica jih je bila starejših od 65 let oziroma kar 90 odstotkov jih je bilo starejših od 45 let. Pri starejših pešcih bi lahko med vzroke za prometne nesreče uvrstili slabše psihofizične sposobnosti, pogosto pa tudi slabšo opaznost, saj so pogosteje oblečeni v temnejša oblačila. V starostni skupini med 25 in 34 let je bila ena smrtna žrtev, med otroci in mladostniki pa smrtnih žrtev ni bilo že štiri leta.

Agencija lani izvedla pilotno opazovanje pešcev Oktobra lani so na AVP izvedli pilotno opazovanje pešcev in uporabo odsevnih teles. Na različnih lokacijah po Sloveniji so tri dni v zgodnjih jutranjih in poznih popoldanskih urah opazovali pešce. V vzorec je bilo zajetih 1227 pešcev. Podatki so pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek - le dober odstotek pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak, dobre štiri odstotke pa neko drugo odsevno površino. Večina pešcev ni uporabljala nobenega odsevnika -teh je bilo kar 93 odstotkov. Res pa je, da je bila približno polovica pešcev oblečena v svetla oblačila, kar tudi pripomore k večji vidnosti. Za večjo vidnost in varnost pešcev v agenciji svetujejo uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene hoji.