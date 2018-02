Skupino 200 migrantov iz Gvatemale, Hondurasa in Salvadorja je mehiška policija slučajno našla v tovornjaku, ki ga je ustavila v kraju Tamaulipas na severovzhodu Mehike tik pred ameriško zvezno državo Teksas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tednom dni so sicer v Mehiki prijeli 174 migrantov iz srednje Amerike, ki so hoteli nezakonito prečkati mejo z ZDA.

Upravičeni do mednarodne zaščite?

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je nedavno poročala, da Mehika več tisoč migrantov iz srednjeameriških držav deportira nazaj v domovine, ne da bi upoštevali njihovo morebitno pravico do mednarodne zaščite, do katere so upravičeni v primeru gonje organiziranega kriminala proti njim.

Države t.i. severnega trikotnika - Salvador, Gvatemala in Honduras - so med najbolj nasilnimi deli sveta zunaj vojnih območij zaradi trgovine z orožjem in mamili. So tudi glavni vir migrantov, ki želijo priti v ZDA, kjer pa želi predsednik Donald Trump zmanjšati tako zakonito kot nezakonito priseljevanje.