Floorball je različica hokeja z manj fizičnega kontakta, ki se igra v dvorani, praviloma na parketu ali podlagi iz umetne mase (gerflor). Slovenija je zaigrala v drugi evropski kvalifikacijski skupini, v kateri so bile še Francija, Nemčija, Slovaška in že omenjena reprezentanca Švedske.

Na prvi tekmi z domačini je slovenska izbrana vrsta zaigrala z obrambno postavitvijo in ob tehnično kakovostnejšem nasprotniku računala predvsem na (pol)protinapade, kar pa je bilo dovolj zgolj za končnih 7:2. Oba zadetka je sicer za Slovence dosegel Robert Košir, ki je eden izmed štirih igralcev iz slovenske ekipe, ki imajo izkušnje iz tujine, trenutno namreč igra v prvi češki ligi (Tipsport Superliga) za ekipo Acema Sparta Praha.

Drugi tekmovalni dan je vsaj na papirju obetal podoben razplet, saj so Nemci trenutna osmopostavljena reprezentanca, Slovenija pa zaseda 24. mesto na svetovni lestvici Mednarodne floorball zveze (IFF). Do 47. minute so si nemški floorballisti priigrali ugodno vodstvo s 5:2 in videti je bilo, da bodo opravičili vlogo favorita, a je slovenski ekipi uspelo v vsega sedmih minutah nadaljevanja preobrniti potek srečanja, ko je rezultat na 5:5 poravnal 17-letni debitant v članski reprezentanci, škofjeloški napadalec Luka Peklaj.

Manj kot minuto pred koncem si je Nemčija prislužila dvominutno kazen in zadišalo je po morebitnem presenečenju, a je v igri z igralcem manj pobegnil Niklas Broker in z drugim zadetkom na srečanju 17 sekund pred koncem postavil končnih 6:5. Slovaška sodnika ob sicer čudovitem zadetku nista dosodila igre z visoko palico, dogodek je nekoliko spomnil na razplet tekme med istima reprezentancama z nedavnega rokometnega evropskega prvenstva, slovenski selektor Gorazd Tomc pa je dogodke komentiral takole: »Bolj kot za izgubljeno točko mi je žal za zamujene priložnosti v zadnjih minutah, ker sem prepričan, da smo bili v tistih trenutkih sposobni tudi zmagati in bi s tretjim mestom v skupini upali na uvrstitev na svetovno prvenstvo. V zadnjih sekundah je bilo vse skupaj splet nekih čudnih, srečnih okoliščin za Nemce in z mojega zornega kota neodločnost slovaških sodnikov, da bi veliki Nemčiji razveljavila neregularen zadetek.«

Zgodovinska prva tekma proti osemkratnim svetovnim prvakom

Slovenska ekipa se je po bolečem porazu in prespani noči vendarle uspela sestaviti za predzadnjo tekmo proti avtsajderjem skupine Francozom, ki so jih premagali prepričljivo s 15:5. Zadnje srečanje kvalifikacijskega ciklusa pa je bil nato tudi svojevrsten zgodovinski mejnik za slovenski floorball, Slovenija je namreč prvič prekrižala palice z daleč najbolj uspešno ekipo sveta. Švedska je od leta 1996 vselej nastopila v finalu, ob tem pa slavila kar osemkrat, le trikrat so jo premagali skandinavski sosedje, aktualni svetovni prvaki s Finske. Bistven podatek je, da so švedski igralci večinoma profesionalni (in s tega naslova plačani) športniki, medtem ko levji delež ostalih reprezentanc zaenkrat praviloma sestavljajo izključno amaterji.

Švedi so pred tekmo s Slovenijo vknjižili visoki zmagi proti Francozom s 43:1 – s čimer so presegli svojo najvišjo zmago iz leta 2010 proti Avstraliji (39:1) – in Nemcem s 17:0, že po prvi tretjini pa jasno pokazali (10:0), da ne bo nič drugače tudi na njihovi tretji tekmi turnirja. Edini zadetek je ob visokem končnem porazu s 23:1 v drugi tretjini na veselje številčnih slovenskih navijačev, ki so za konec tedna pripotovali v Nitro, dosegel branilec Miha Pustavrh. S tretjim porazom in dvema osvojenima točkama je slovenska vrsta ne glede na izide jutrišnjih tekem zasedla četrto mesto svoje skupine in se tako ni uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v začetku letošnjega decembra v Pragi.

Kljub temu predstave slovenskih reprezentantov za selektorja Tomca niso razočaranje, saj je podoben rezultat za pomlajeno ekipo napovedal že pred kvalifikacijami, glede zgodovinskega preizkusa proti Švedom pa dejal: »Izkušnja je bila fenomenalna, saj kot igralec nikoli nisem imel možnosti, da bi igral proti njihovi izbrani vrsti. Glede na predhodni razplet v skupini končni rezultat ni bil pomemben, zato sem dejal fantom, naj odigrajo zbrano, borbeno in napadalno, predvsem pa, da naj uživajo. Veseli me, da so Švedi celotno srečanje, kljub visoki razliki, odigrali v visokem ritmu, tako da smo lahko vsi skupaj okusili, kako je igrati na najvišjem svetovnem nivoju.«