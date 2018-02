»Operacija je namenjena uničenju skrivališč IS v puščavi Anbar vzdolž iraško-savdske meje,« je danes povedal generalmajor Mahmud al Falahi, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iraški premier Haider al Abadi je medtem dejal, da so kljub zmagi nad IS, ki jo je razglasil decembra lani, v državi še vedno celice, povezane s skupino. »Iraške sile ciljajo te celice neposredno ali na podlagi obveščevalnih aktivnosti sledijo njihovim članom, posebej tistim v odročnih puščavskih predelih,« je povedal Abadi.

Poleg pripadnikov iraške vojske v operaciji sodelujejo še pripadniki plemenskih sil, ki jih podpira mednarodno zavezništvo pod vodstvom ZDA, je povedal Falahi. V prvih urah operacije so v domnevnih skrivališčih IS zasegli več deset kosov eksploziva in vozila, so sporočili pripadniki vojske.

Abadi je še poudaril, da je trenutno glavna prednostna naloga njegove vlade obnovitev območij, ki so jih v preteklosti nadzorovali skrajneži IS. Ti so velik del Iraka zavzeli leta 2014, od tedaj pa so prevzeli tudi odgovornost za številne napade.

Po nekaterih ocenah je moralo domove zaradi IS zapustiti 2,6 milijona Iračanov, še navaja dpa.