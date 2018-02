Proti Švicarju, ki je v finalu premagal Hrvata Marina Čilića, je Bedene izgubil s 3:6, 4:6 in 3:6, kot pravi, pa je bila izkušnja neprecenljiva. »Ko sem izvedel za žreb, nisem bil navdušen. Glede na to, da sem v dobri formi in da mi Melbourne ni nikoli ležal, sem si za začetek želel nekoliko lažjega nasprotnik. Na koncu se je izkazalo, da je bil to najtežji možen žreb,« je pred dvobojem s Poljsko v Davisovem pokalu povedal Bedene, ki se je prvič v karieri pomeril s Federerjem.

»Vseeno je bila izkušnja zelo poučna. Že na ogrevanju sem videl, zakaj ga kličejo 'The GOAT - Greatest Of All Time' (največji vseh časov, op.p.). Enostavno igra drugače. Pri njem je vse tako lahkotno. Igra čisto, hitreje pobira žoge in na igrišču ti enostavno ne da možnosti, da razviješ svojo igro. Proti takim igralcem vidiš, na čem moraš delati, oziroma kje so tvoje pomanjkljivosti,« pravi Bedene, trenutno 52. igralec na svetu.

Na vprašanje, ali ima s tega dvoboja kakšen spominek, je 28-letni Ljubljančan odgovoril. »To sem naredil le enkrat v življenju. Davida Nalbandiana, ki je moj vzornik, sem prosil za podpis na majico. Zdaj tega več ne počnem, saj vem, da imajo taki igralci, kot je Roger, veliko tovrstnih prošenj. Morda kdaj drugič, pa verjetno ne zase, ampak za kakšnega prijatelja. Zame je on brez dvoma najboljši športnik v posamičnih športih, glede primerjav njega in na primer Michaela Jordana pa menim, da je to zelo težko, saj ni mogoče primerjati ekipnih in individualnih športov.