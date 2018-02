Washington, ki s 65 točkami ostaja na prvem mestu v diviziji, Pittsburgh na drugem mestu ima štiri točke manj, je v drugi tretjini poravnal izid na 3:3, a mu je v zadnji tretjini povsem pošla sapa v boju s pingvini, ki so prišli do še četrte zaporedne zmage.

Najprej je v drugi minuti zadnje tretjine na 4:3 povišal Jevgenij Malkin, Aleks Ovečkin je manj kot dve minuti kasneje poskrbel za novo izenačenje, a so nato domači v razmaku manj kot štirih minut pritisnili na plin ter zabili tri gole, Bryan Rust in Malkin ob power playu ter Phil Kessel.

Po prejetih štirih zadetkih v desetih minutah zadnje tretjine je šel vratar Braden Holtby na klop, zamenjal ga je Philipp Grubauer.

Kessel in Carl Hagelin za zadela na začetku za vodstvo 2:0, prvi gol pa je Washingtonu na tekmi zagotovil Ovečkin za 1:2. Med strelce so se vpisal in še Patric Hornqvist za Pittsburgh in Dimitrij Orlov in Jevgenij Kuznjecov za Washington.

Ekipa Carolina Hurricanes je z 1:4 na domačem ledu klonila proti Detroit Red Wings, hokejisti Columbus Blue Jackets pa so bili prav tako doma z 1:3 slabši od San Jose Sharks. Za manjše presenečenje je poskrbelo moštvo Minnesota Wild, ki je s 5:2 na domačem ledu ugnalo vodilno ekipo pacifiške skupine in zahodne konference Vegas Golden Knights.

Los Angeles Kings, za katerega igra slovenski as Anže Kopitar, bo v noči na nedeljo gostil Arizono. Kralji so trenutno na desetem mestu na razpredelnici zahoda.