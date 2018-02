Donald Trump je govoril o povečanju zalog jedrskega orožja, vendar sedaj objavljena strategija tega ne predvideva in ostaja v okviru obstoječih jedrskih sporazumov. Med drugim tudi s sporazumom Novi Start, ki ga je z Rusijo sklenila vlada Baracka Obame in velja od februarja 2011. Ta sporazum določa, da imata lahko državi največ po 1550 strateških jedrskih raket in 700 izstrelišč. ZDA naj bi bile na tem že od avgusta lani, Rusija pa ima nekaj deset raket preveč. Rok za omejitev števila se izteče v ponedeljek.

Trumpova strategija je morda nekoliko presenetljivo bolj neposredno usmerjena proti Rusiji in agresivnosti Moskve v Evropi, ki jo bo potrebno prepričati, da bo napad ali grožnja z jedrskim napadom v Evropi nosila s seboj zelo resne posledice.