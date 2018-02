Iz začetne postave Miamija je le Josh Richardson dosegel več točk kot Dragić, 12. Dragiću ni šel met z razdalje, saj je zgrešil vse tri poskuse za tri točke. Zato so floridsko prvo peterko tokrat prekašali rezervisti. Kanadčan Kelly Olynyk je vpisal 19 točk, Bam Adebayo pa je 15 točkam dodal še 13 skokov, Wayne Ellington je imel na svojem računu na koncu 16 točk.

Prvi junak Philadelphie Joel Embiid je vpisal 17 točk in 11 skokov. Tudi Hrvat Dario Šarić je 17 točkam dodal 10 skokov, Ben Simmons pa je dosegel 20 točk.

Miami je na začetku zadnje četrtine, v kateri Dragić ni igral, zaostajal 28 točk (60:88) in je skoraj nadoknadil zaostanek, Ellington je 24 sekund pred koncem zadel trojko za 97 točk Miamija, a je zmaga ostala doma. Tri sekunde pred koncem je Justin Anderson postavil končni izid 103:97 in velika zabava v Wells Fargo Centru se je lahko nadaljevala.

Philadelphia v znamenju Super Bowla

Največje mesto v ameriški zvezni državi Pennsylvanii je v znamenju pričakovanja nedeljskega finala lige ameriškega nogometa NFL, ko bodo v Minneapolisu Philadelphia Eagles skušali svojo prvo lovoriko osvojiti v obračunu s favoriziranim New England Patriots.

Povsod po dvorani je bilo polno logotipov Sixers in Eagles na majicah, balonih, zaslonih, navijači so vzklikali ime O-R-L-I in geslo »Fly, Eagles, Fly«(Poletite, orli, poletite). Še pred košarkarsko tekmo so pripravili finale tekmovanja v tem, kdo poje največ ocvrtih piščančjih perutničk v pikantni marinadi na način Buffalo. Molly Schuyler je še tretjič dobila Wing Bowl, ko je v zgolj pol ure pojedla rekordno število perutničk, števec se je ustavil pri številki 501, kar je nov svetovni rekord.