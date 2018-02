Zasilno pristal na strehi

Prava drama v zraku nad Hrastnikom! Jadralni padalec je prejšnjo soboto popoldne ob štirih vzletel s Kala. Ko je priletel nad Hrastnik, pa zaradi močnega severovzhodnega vetra ni mogel pristati na običajnem varnem pristajališču na Brnici. Odločil se je za zasilni pristanek na nogometnem igrišču. Pa tudi pri tem manevru ni bil uspešen. Tam je namreč prišel v močan zračni vrtinec, izgubil je višino in zasilno pristal kar na strehi stanovanjskega bloka. Očitno je šlo za zares izkušenega padalca, ki jo je odnesel praktično brez praske. Vestni policisti so zapisali, da je poškodoval dva kvadratna metra strešnikov in tako povzročil za 300 evrov škode. Gasilci so brezplačno rešili padalca s strehe in odstranili padalo z električnih kablov.

“First minute” kraja

Če zdajle pogledate skozi okno, verjetno še malce naletava sneg, vsekakor pa je okolica pobeljena. No, ampak vestni občani že sredi zime poskrbijo za zabavne poletne počitnice. Tako kot tale štajerski mojster. Že prejšnji konec tedna je na parkirnem prostoru na Volkmerjevi cesti na Ptuju skozi steklo vlomil v tam parkirani audi Q7. Na prednjem desnem sedežu je namreč opazil denarnico, iz katere je izmaknil več kot tisoč evrov gotovine. To bo za plačilo namestitve na morju. Ker pa je med počitnicami treba še kaj početi, je lopov z audija odklopil še prikolico, na kateri je imel ponosni nekdanji lastnik nameščen vodni skuter. Policisti iščejo tatiča z denarjem, prikolico in skuterjem ter prosijo, da če kdo kje opazi našteto, naj jih pokliče na znane policijske telefonske številke.

Najprej se je klobas nažrl, potem bi šel pa fitnesirat

O hecnih tatvinah poročajo tudi ljubljanski policisti. V okolici Grosupljega je nekdo sredi dneva vlomili v stanovanjsko hišo in iz nje odnesel nekaj nakita, pa tudi cel kup klobas in salam. Vse skupaj naj bi bilo vredno kar pet tisočakov! Če je šlo za istega tatiča, potem zna biti, da se je klobas prenajedel in je moral odvečne kalorije pokuriti na sobnem kolesu. Dan pozneje so namreč neznani storilci vlomili na ograjeno makadamsko parkirišče ob Zaloški cesti, kjer so na kar štirih ladijskih zabojnikih, naloženih na prikolicah tovornih vozil, preščipnili kovinska varovala in carinsko plombo. Potem so odnesli več kartonsko zapakiranih sobnih koles.

Je kričal in je pil in je – vozil

Sredi noči je neki Koprčan tako vpil, da je prebudil vse sosede. Eden od njih je ob pol polnoči vendarle poklical policiste. Ti so prišli in ugotovili, da občan res krši javni red in mir. Napisali so mu kazen in odšli. Kričača je kazen tako razhudila, da se ga je (če se ga ni že prej) napil. Bil pa je toliko obziren, da z razgrajanjem ni hotel več motiti sosedov, zato se je odpeljal z avtom. A glej ga, zlomka, naletel je na iste policiste. Ti so mu seveda v uporabo ponudili alkotest in možak je napihal za en dober promil alkohola v krvi. Potem so mu odvzeli še vozniško dovoljenje in mu napisali še eno kazen. Ali je nato peš razgrajal po Kopru, policisti ne poročajo.

Hoditi nista mogla, bi pa vozila

Še eno pijansko zgodbo so nam ponudili celjski policisti, ki so obravnavali dva, ki sta res prestopila vse meje razuma. Možakar je v križišče v Šentjurju zapeljal pri rdeči, vijugal po cesti in skorajda povzročil nesrečo. Policijo so poklicali zaskrbljeni občani, možje v modrem so ga prijeli, napihal je 1,31 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem 2,6 promila.

Drugega so lovili v okolici Laškega. V Medlogu se je zaletel, da je po zraku frčalo ogledalo in zadelo še en avto. Policisti so ga ustavili v Laškem, napihal je 2,8 promila. Več ni treba dodati.