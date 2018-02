Svetovni pokal v ženskem smučanju se bo danes in jutri nadaljeval v Garmisch-Partenkirchnu, kjer imajo organizatorji težave z vremenom. Četrtkov trening smuka je zaradi megle in dežja odpadel, organizatorjem pa ni uspelo izpeljati niti včerajšnjega treninga. Sprva so ga prestavili na popoldanski termin, nato pa odpovedali. Na sporedu bosta dva smuka, ker je trening pred preizkušnjami obvezen, pa bodo danes namesto smuka v dveh delih izpeljali le sprinterskega, saj bodo alpske smučarke prej preizkusile progo Kandahar. Jutri bo na njej klasična smukaška preizkušnja.

Z izjemo Mikaele Shiffrin so na Bavarskem zbrane vse najboljše alpske smučarke sveta. Američanka se je namreč povsem posvetila pripravam na olimpijske igre in pokazala, da je skupna smukaška razvrstitev ne zanima. Če bodo organizatorji izpeljali obe smukaški preizkušnji, bodo razlike med najboljšimi višje, kot so ta čas, ko vodilno Italijanko Soffio Goggia in peto Američanko Lindsey Vonn loči 62 točk. Med favoritke za osvojitev malega smukaškega globusa še vedno sodi Lindsey Vonn, ki bo lovila svojo 80. zmago v svetovnem pokalu. Američanka je v Garmisch-Partenkirchnu dobila zadnji dve smukaški preizkušnji svetovnega pokala, skupno pa je v najprestižnejšem nemškem zimskem središču dosegla že sedem zmag. Enega redkih porazov je na Bavarskem doživela leta 2011, ko jo je prehitela Avstrijka Elisabeth Görgl ter se je morala zadovoljiti z naslovom svetovne smukaške podprvakinje.

Snežne padavine krojijo razplet tudi svetovnega mladinskega prvenstva v Davosu. Včeraj bi morali biti v Davosu superveleslalomski preizkušnji, a so organizatorji izpeljali le moško tekmo, žensko pa prestavili na danes. Pri mladinkah bo slovenska reprezentanca stavila na Meto Hrovat, ki je za zdaj v Švici občutila športni blišč in bedo. Kot favoritka za zmago je namreč odstopila na veleslalomu, naslednji dan pa presenetila na slalomu, kjer je ugnala vse vrstnice sveta. Danes Kranjskogorčanko čaka še nastop v superveleslalomu, na začetku prihodnjega tedna pa bo odpotovala na olimpijske preizkušnje v Južno Korejo. Poleg Hrovatove bosta danes na startu še Andreja Slokar in Žana Ciglič.

Včerajšnja mladinska preizkušnja je bila izrazito selektivna. Izmed prvih 20 startnih številk kar 14 alpskih smučarjev ni izpeljalo superveleslaloma. Švicar Marco Odermatt je upravičil vlogo favorita.

Spored v Garmisch-Partenkirchnu Danes, trening smuka za ženske: ob 10. uri, sprinterski smuk za ženske: ob 12.30. Slovenk ne bo na startu. Jutri, smuk za ženske: ob 12.30 – zmago brani Američanka Lindsey Vonn.