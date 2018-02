V sredo popoldne so hrvaški policisti in gasilci na območju Ladešićev v hrvaški občini Netretić, kjer Kolpa prav na sredi med Žuniči in Miliči ostro zavije proti Adlešičem, iz vode potegnili moško truplo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi šlo za begunca z Bližnjega vzhoda, ki je bil, kot je verjel, na poti v boljše življenje na zahodu. A njegova pot se je končala na zunanji schengenski meji, v mrzli slovensko-hrvaški reki. Na naši južni meji slovenski policisti tako tragičnih primerov, kot je bil hrvaški, v času po begunskem valu niso obravnavali. Vsaj do danes zvečer ne.