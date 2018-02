Rusi z okrevanjem domačega gospodarstva tudi vse več potujejo v tujino. Opozorila državnih organov, naj ne potujejo na nevarna vojna območja, so običajna, toda te dni je rusko zunanje ministrstvo izdalo najmanj nenavadno svarilo ruskim državljanom, ki nameravajo potovati kamorkoli po svetu, sploh pa v države, ki imajo zelo dobre odnose z ZDA. Leto 2017 je bilo namreč »zelo nevarno« za ruske turiste, ki naj zato dobro premislijo, ali potovati in kam, navaja ministrstvo. Lani je bilo v Španiji, na Maldivih, v Latviji in Grčiji na zahtevo ameriških organov pregona aretiranih več kot deset ruskih državljanov in ti zdaj v državah, kjer so jih prijeli, čakajo na odločitev, ali jih bodo izročili pravosodnim organom ZDA.

Tudi v preteklosti so tu in tam aretirali kakšnega ruskega državljana – statistike pravijo, da v povprečju dva na leto – a so preiskovalni organi Rusije in ZDA pri tem običajno tesno sodelovali, saj je šlo za različne vrste kriminalcev. V letu 2017 pa je za zapahi končalo nenavadno veliko ruskih »turistov«, kar je bil povod za svarilo pred potovanji v tujino. Ali gre za eno izmed propagandnih potez v najnovejši »vojni« med velesilama ali ne? Lani so dejansko aretirali po nekaterih virih 17 Rusov, uradno pa 10. Vendar je v opozorilu državljanom rusko zunanje ministrstvo »pozabilo« povedati, da gre predvsem za vplivne ali celo odločilne ljudi pri organiziranju in vodenju kriminala na svetovnem spletu.

Moskve tatovi ne zanimajo več

Pred leti so pri pregonu teh novodobnih kriminalcev preiskovalni organi ZDA in Rusije sodelovali, povečano število aretacij brez moskovskega soglasja pa sovpada z informacijami in posrednimi dokazi, da je Kremelj ob pomoči spletnih mojstrov z vdorom na spletne strani in sisteme ter s širjenjem na tisoče dezinformacij vplival ali vsaj poskušal vplivati na izide zadnjih ameriških predsedniških volitev. Dokler je šlo za pregon avtorjev programov, s katerimi so vdirali v računalniške sisteme velikih korporacij ali bank in od tam kradli podatke ter nato okradene izsiljevali, je Moskva pri iskanju spletnih tatov sodelovala. Ko pa so vdori dobili politični pridih, je ruski politični vrh nenadoma izgubil zanimanje za lov na nepridiprave.

Med najbolj znanimi lanskimi aretiranci je vsekakor Stanislav Lisov s hekerskim imenom Black (Črni), ki so ga prijeli v Španiji in ga julija izročili ZDA. S programom neverquest naj bi leta 2013 vdrl v sisteme številnih bank in jim povzročil večmilijonsko škodo. Za zapahi v Španiji je končal tudi Viktor Levašov, ki ga sumijo, da je s svojim programom okužil na milijone računalnikov ter notranjih mrež velikih družb in nato »za zdravljenje« iztržil na milijone dolarjev. Aleksandra Vinika pa so aretirali v Grčiji zaradi suma pranja štirih milijard dolarjev denarja kriminalnih družb preko kriptovalut. Vsa ta imena so znana tudi ruskim oblastem, a trenutno jih očitno ne zanimajo, razen kot opozorilo Rusom, da je potovanje v tujino lahko »nevarno«.