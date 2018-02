V pripravah na novo poletno turistično sezono bo v četrtek, 15. februarja, potekal spletni zaposlitveni sejem na področju turizma v organizaciji hrvaškega, portugalskega, španskega in slovenskega EURES (Seize the Summer with EURES 2018), in sicer na platformi https:// www.europeanjobdays.eu/en/events. Sejem je namenjen delodajalcem iz sredozemskih držav, ki iščejo nove sodelavce za turistično sezono 2018, in iskalcem zaposlitve iz vse Evrope, ki želijo delati v turizmu.

Nanj se lahko iskalci zaposlitve prijavijo, si ogledajo prosta delovna mesta ter se potegujejo zanje; denimo za naslednje poklice: natakar, kuhar, glavni kuhar, (otroški) animator, fitnes trener, plesalec… Udeležba na sejmu je brezplačna. Tega dne bodo od 10. do 18. ure potekale predstavitve delodajalcev in prostih delovnih mest, predstavitve sodelujočih držav za področje turizma, poleg tega bodo udeleženci imeli možnost govoriti z nekaterimi delodajalci ali svetovalci EURES.

Na sejmu bodo tudi slovenski delodajalci, in sicer Galerija Gosposka, HIT Nova Gorica, LifeClass, Istrabenz Turizem, Hotel Kranjska Gora, Kobilarna Lipica in drugi. Delodajalci, ki jih zanima mednarodno zaposlovanje v turizmu, se lahko še vedno registrirajo prek spletne strani: www.europeanjobdays.eu.

Je pa v zavodovi evidenci trenutno nekaj več kot tri tisoč objav podjetij, ki iščejo nove sodelavce, med drugim potrebujejo skoraj sto kuharjev. Medtem ko je v evidenci 85.060 brezposelnih ljudi. slo