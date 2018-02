Krimovke so se po tesni zmagi nad danskim Midtjyllandom v prejšnjem krogu na gostovanje k najbolj oddaljenemu nasprotniku v drugem delu odpravile že v četrtek. Danes ob 14. uri bodo odigrale zelo pomembno tekmo z rusko ekipo Rostov-Don, ki je v prejšnjem kolu gostovala pri Nykøbingu in dosegla prvo gostujočo zmago v tej sezoni lige prvakinj. Ker imajo Rusinje na lestvici skupine 1 dve točki prednosti pred Ljubljančankami, je današnja tekma ena izmed ključnih za nadaljevanje evropske sezone. Ob morebitnem porazu bi se možnosti Krima za napredovanje v četrtfinale močno zmanjšale.

S to mislijo so se igralke in trenerski štab odpravili v Rusijo. Čeprav so igralke Rostova pred dvobojem favoritinje, pa se ljubljanska ekipa ne predaja vnaprej. »Gremo na težko in oddaljeno gostovanje. Želimo si prikazati našo najboljšo igro, kam nas bo to pripeljalo, pa bomo videli. Nikakor tja ne potujemo z belo zastavo,« je pred odhodom na zahod Rusije povedala vratarka in kapetanka Krima Miša Marinček.

Podobnih misli je tudi trener Ljubljančank Uroš Bregar: »V prejšnji sezoni v glavnem delu tekmovanja nismo dosegli nobene zmage, kar smo prejšnji konec tedna spremenili. Želimo si izkoristiti še kakšen slab dan favoritov in presenetiti s še kakšno zmago. Ekipa Rostova je sestavljena iz samih vrhunskih posameznic in zanima me, kako bo naša ekipa odreagirala na to.« Če bo slovenskim prvakinjam uspelo vzeti ruski skalp, bodo po zmagi nad poljsko Gydnio v prvem delu dosegle še drugo gostujočo zmago v letošnji evropski sezoni.