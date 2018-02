Eko patrulja, ki se je na teren v Mojstrano odpravila prejšnji teden, je po besedah predsednika društva Alpe Adria Green (AAG) Vojka Bernarda naletela na neprijetne prizore. Na pragu Triglavskega narodnega parka so na zemljišču podjetja KO-OP Mojstrana, ki ga upravlja DUTB, opazili nakopičene odpadke, največ je bilo plastičnih iz avtomobilske industrije.

»Po pogovoru z domačini bi to območje moralo biti sanirano že pred dvema letoma, pa se do danes, razen odvoza manjše količine odpadkov in odstranitve nekaterih strojev iz stavb, ni zgodilo nič,« opozarja Bernard. V AAG opozarjajo, da to odlagališče krši vso slovensko in evropsko zakonodajo, prav tako pa po njihovem nima lovilcev izcedne vode, protipožarnega varovanja in podobno. Zato so napovedali, da bodo svoja opažanja prijavili okoljski inšpekcijski službi in ministrstvu za okolje in prostor.

Medtem ko naravovarstveniki opozarjajo na nedopustno stanje, na DUTB pravijo, da iščejo rešitve in presojajo, katere med njimi so najboljše. Omenjajo tudi možnost predelave odpadkov in dodajajo, da se s potencialnimi partnerji o tem že dogovarjajo. Ko bodo našli ustreznega ponudnika, bodo odpadke neprebrane mešane plastike odstranili, obljubljajo. Tudi prodaja industrijskega objekta z zemljiščem poteka uspešno, dodajajo. pe