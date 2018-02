Recimo zgodba o dizelskem motorju. Dolga desetletja spregledan, potem tarča posmeha, da je dober le za tovorna vozila. Nato njegov velik razcvet – sodobne tehnologije, cenejše gorivo, udobnejši način vožnje, a tudi dražji za izdelavo in seveda posledično dražji avtomobil. Na koncu vedno strožji okoljevarstveni standardi, in že so jim napovedovali hiter konec. Delež prodaje teh motorjev res pada, še leta 2011 je bilo v Evropi od vseh prodanih vozil kar 55 odstotkov takšnih z dizelskim motorjem, 43 pa bencinskih, že lani pa je bila slika praktično obrnjena. Samo v letu 2017 je prodaja avtomobilov z dizelskim motorjem v primerjavi z letom prej padla za skoraj 8 odstotkov, na 6,76 milijona vozil. Istočasno na ta račun lahko opazujemo vzpon bencinskih motorjev, posebej tako modernih in povsod prisotnih trivaljnikov z delovnimi prostorninami, ki so nekoč veljale za smešne. Avtomobilska industrija se spet sklicuje na »okus in zahteve kupcev«. To jim pride vedno prav, ko se znajdejo v zagati. Vse skupaj mirno zvalijo na modo in »okus«.

Kako shizofrenična je dejansko avtomobilska industrija, pa ne govori le dizelski motor, ki mu propad seveda niti približno ne grozi tako hitro in tako kmalu, kot bi mu to radi napovedali nekateri, temveč denimo tudi križanci. Nekoč so se imenovali SUV, mehki terenci, terenci za prosti čas…, ki terena seveda niso videli niti od daleč. Ugotovili so, da je bolj enostavno narediti avtomobil, ki je videti kot terenec in ima dvokolesni pogon, ter ga prodati kot novo modno muho zaradi višjega sedenja, dobrega videza, prostornega prtljažnika… Vse lepo in prav, ampak višje lahko sedite tudi v kakšen spodobnem enoprostorniku, ki je pri zelo zmernih zunanjih dimenzijah še vedno lahko pravi prostorski čudež. Ampak ne, »trg to hoče, kupci si želijo…« in tako naprej. Istočasno se sliši veliko glasov o varčevanju z gorivom, manjši porabi, izpušnih plinih in standardih. A če se le malo ozrete naokoli, boste ugotovili, da ti tako opevani križanci niso ravno kakšne aerodinamično učinkovite cvetke.

Kupci se očitno ne zavedamo, da naš okus v veliki meri krojijo ravno tisti, ki avtomobile proizvajajo. Segment križancev in SUV tako veselo raste in v letu 2017 so v Evropi našteli 4,56 milijona registracij takih vozil, kar slabih 20 odstotkov več kot leta 2016. Ni kaj, trg to hoče, očitno so kupce že navadili, da je to »in«. Pa z malimi SUV niti niso take težave ali kot je nekoč zapisal eden od novinarskih kolegov: »Veliki SUV so dobri le za eno stvar. Da v garažni hiši podrsaš ob steno ali ob sosednji parkirani avtomobil.« Je že tako, da je treba za modo malce potrpeti. In konkretno seči v žep.