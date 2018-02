Subaru ima nekaj značilnosti, od katerih le stežka odstopa, in prav je tako. Težko bi si namreč predstavljali uniformiran svet, kjer je vse bolj ali manj narejeno po istem kopitu. Da znajo izstopati, so Japonci dokazali že neštetokrat, z novim XV pa so šli še korak dlje. In malo bolj drzno, česar pri njih in precej tradicionalni znamki Subaru vedno ne pričakujemo. Novi XV pa je vsekakor zadetek v polno in več kot bogata popestritev prodajne palete.

Novega XV so postavili na novo platformo, vse skupaj pa simbolno zapakirali v številko tri: varnost, zabava, vzdržljivost. XV je ob tem nekaj večji od predhodnika, v dolžino meri 4,47 mera (1,5 centimetra več kot prej), v širino 1,8 metra (dva centimetra več) in višino 1,64 metra, kar je prav tako 2 centimetra več kot prej. Še največ je zrasel pri medosni razdalji, ta je zdaj dolga 2,67 metra, kar je 3 centimetre več, dno vozila pa je od tal odmaknjeno za dobrih 20 centimetrov. Nova platforma je tako varnejša in z njo jim je uspelo bolj izkoristiti notranji prostor pri zelo sprejemljivih zunanjih dimenzijah, prtljažnik pa meri od osnovnih 380 litrov do 1310 ob podrti zadnji klopi.

Pri varnosti subarujevci tudi niso varčevali, saj ima novi XV vse sodobne dodatke in pomagala, združene v koncept eye-sight, svoje pa prispeva še štirikolesni pogon, ki je serijski del opreme, enako velja za samodejni brezstopenjski menjalnik CVT. Tudi ta je prenovljen in 8 kilogramov lažji kot doslej, sicer pa je njegovo delovanje mirno in prav nič »CVT-jevsko«. To pomeni, da se motor z njim ne muči in ne »zaganja«, zato je vožnja umirjena in udobna. Dejansko pa je omenjeni menjalnik tudi edina izbira pri prenosu motorne moči na vsa štiri kolesa, saj za zdaj ročnega menjalnika za naš trg v XV niso predvideli. Štirikolesni pogon X-mode AWD je ena od značilnosti teh vozil in njegove terenske zmogljivosti niso vprašljive. Zato tudi nosi del »krivde« ob užitku med vožnjo s tem avtomobilom, ki gre z roko v roki z vzdržljivostjo. Veliko kupcev in lastnikov Subarujev jih ima namreč v svoji garaži deset let in več, kar govori o zadovoljstvu uporabnikov in osnovni vzdržljivosti avtomobilov.

Motorja, ki sta na voljo z novim XV, sta bencinska, dizelskih za ta model niso predvideli, pa tudi sicer se dizelskim motorjem pri Subaruju v prihodnje ne piše prav dobro, čeprav je povpraševanje po njih vsaj pri nas veliko in predstavljajo večino prodaje. Kakor koli, 1,6-litrski bencinski bokser zmore 114 konjev moči (84 kilovatov) in 150 Nm navora, večji dvolitrski z neposrednim vbrizgom pa je močan 156 KM (115 kW) in ima 196 Nm navora. Manjši motor je temeljito prenovljen, kar 80 odstotkov njegovih notranjih delov je novih, zaradi česar je tudi kar 12 kilogramov lažji od predhodnika.

Nova platforma je konstruktorjem omogočila tudi na novo postavljene elemente podvozja, posebej vpetje koles, zaradi boljše geometrije je vozilo zdaj med vožnjo mirnejše in se manj nagiba, pri Subaruju pravijo, da so bočna nihanja karoserije tako zmanjšali kar za 50 odstotkov. Z novo platformo je celoten avtomobil postal bolj tog in udobnejši za vožnjo, saj so spremenili osnovno konfiguracijo dna vozila, ki je zdaj oblikovana bolj »tekoče« in nima več ostrih prehodov iz enega sestavnega sklopa v drugega, ampak so vse oblikovali tudi v želji po učinkovitejšem prenašanju energije udarcev po dnu vozila, da se ta ne prenese v potniško kabino in na potnike. Torej se tudi manj »zvija«, zaradi česar avtomobil deluje bolj togo in tudi varno. Veliko pa k udobju prispeva tudi prenovljena notranjost. Ta ostaja značilna Subarujeva, torej ne prezapletena, a z novim infozabavnim sistemom in zaslonom na dotik ter z vsemi sodobnimi dodatki in dobro ergonomijo – skratka s tem, kar pač danes kupci lahko pričakujejo od avtomobila tega razreda. Podobno velja za še izboljšano zvočno izolacijo potniškega prostora. Potniki na zadnjih sedežih pa bodo zdaj še lažje dostopali do zadnje klopi, saj se bočna stranska vrata odpirajo skoraj do kota 90 stopinj.

Pri Subaruju so prepričani, da so za novega XV pripravili tudi dovolj mamljivo ceno, ob tem pa verjamejo, da se bodo njihovi zvesti kupci, prav ti veljajo za ene najlojalnejših v svetu avtomobilizma, znali razveseliti celotnega paketa, ki ga ponuja novi XV. Ta je namreč na voljo s štirimi paketi opreme, kot omenjeno sta samodejni menjalnik in štirikolesni pogon del serijske opreme, cene pa se začnejo pri 22.990 evrih za 1,6-litrsko različico, medtem ko dvolitrski XV stane najmanj 29.990 evrov.