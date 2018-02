Za največ zanimanja v tem tednu pa je poskrbel tehnološki velikan Apple, ki je v četrtek zvečer po koncu trgovanja objavil kvartalne rezultate poslovanja. To so dejansko prvi uradni podatki o prodaji novega modela telefona X, kjer si je Apple »drznil« postaviti ceno aparata prek 1000 ameriških dolarjev. Že pred samo objavo podatkov poslovanja je Apple izgubil skoraj 7 odstotkov vrednosti, saj so bili objavljeni določeni neuradni podatki, da je bila proizvodnja modela iphone X v tekočem četrtletju samo 20 milijonov kosov namesto predvidenih 40 milijonov. Razlog za to bi lahko bil, da se je po začetnem navdušenju ohladilo povpraševanje po novih modelih telefona – predvsem zaradi (pre)visoke cene. Zanimiv je namreč podatek, da se je cena modelov iphona od leta 2007 do leta 2017 skoraj podvojila, s približno 380 dolarjev do 650 dolarjev – kar, če poenostavimo, pomeni približno 10-odstotno rast cene na leto. Posledično je model X, s ceno več kot 1000 dolarjev, ki močno izstopa glede na predzadnji model, že »nesramno« drag in kar kliče po razlogih za takšno cenovno pozicioniranje. Dodatno je za upad tečaja poskrbel tudi analitik, ki je znižal priporočilo oziroma ciljno ceno delnice na 162 ameriških dolarjev. Dejanska objava rezultatov pa le ni bila tako slaba in že v trgovanju po zaprtju trga v ZDA je delnica pridobila 3 odstotke vrednosti. Povprečna prodajna cena novega iphona se je namreč zvišala z dosedanjih 700 na skoraj 800 ameriških dolarjev, kar kaže na to, da kupci vseeno počasi gravitirajo proti ceni 1000 dolarjev. Vseeno so po količini prodanih telefonov zaostali za odstotek glede na isti kvartal v preteklem letu, zaostali pa so tudi po količinski prodaji, ki so jo napovedovali analitiki. So se pa na drugi strani zvišali prihodki, kot tudi dobiček na delnico, ki so za malenkost celo presegli napovedi analitikov – večina na račun prodaje dražjih Applovih naprav.