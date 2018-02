»Zelje je zimska hrana, o tem sploh ni debate,« mi je zatrdil Ivan Čerin, kmet iz Savelj, eden redkih, ki v tej nekoč popolnoma zeljni vasi še prideluje zelje in ga kisa tako, kot so to na družinski kmetiji počeli njegovi predniki več generacij nazaj. »Ampak zdaj bi ljudje pozimi raje kot zelje jedli lubenice in mlado solato.« Prepričan je namreč, da zelje ni več priljubljeno. Vsaj po količini njihove pridelave in prodaje ve, da je tako. Nekoč so ga pridelali po 20 ton, zdaj le še med 300 in 400 kilogrami. Včasih so ga kisali v velikih betonskih jaških, zdaj v