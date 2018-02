Goran Vojnović: Evropa šepetov

Odvoz konvojev na mesta, ki jih je bilo preprosto obkoliti in na njih izvesti pokol, koncentracijska taborišča, ustrelitve, izstradanje, potapljanje v ledeno mrzlo vodo in zažiganje umirajočih, vse te načine, uporabljene za ubijanje Armencev na poteh Anatolije, od Konstantinopla do Deir-ez-Zora in Mosula, so pozneje uporabljali nacisti zoper Jude. Le da so v nacističnih taboriščih zaporniki nosili številke, to srhljivo štetje pa je povečevalo grozo zločina nad judovskim narodom.