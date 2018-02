Obubožano, nekoč industrijsko mestece s 43.000 prebivalci je leta 2016 zajela digitalna zlata mrzlica. Postavljenih je bilo na stotine spletnih strani kot WorldPoliticus.com, TrumpVision365.com, USConservativeToday.com, DonaldTrumpNews.co, USADailyPolitics.com. Objavljali so večinoma lažne pro-Trump novice z naslovi kot Hillary Clinton In 2013: »I Would Like To See People Like Donald Trump Run For Office; They’re Honest And Can’t Be Bought«, Wow! Queen Elizabeth Invited Trump – This Is A Game Changer, BREAKING: What George Soros Just Did Will Leave You SICK!, This Is Why We N