Bolje in najbolje bi to bilo kajpada za Novo Slovenijo (NSi), nazadnje pet odstotkov in pol težko parlamentarno stranko, ki se v podnaslovu imenuje krščanskodemokratska. Politična stranka je namreč kot tanker – veliko časa potrebuje, da spremeni kurz, in še več časa, da ji volilci na tej poti sledijo. Matej Tonin, od srede novi šef NSi, do spomladanskih volitev ne bo mogel izvesti nobenega čudeža – komaj kakšno programsko nianso bo dotlej stranki lahko dodal ali odvzel. Če to, namreč spremembe, sploh hoče. A za potrebe po programskih spremembah gre, in ne za Toninov ali krščan