Koliko denarja ste dobili od države za izdajo Sinanovićeve knjige?

»Tisoč evrov od javnega sklada za kulturne dejavnosti.«

To je bil rekordni znesek. Zadostoval je za tisk, vse drugo so naredili prostovoljno. Denar javnega sklada za kulturne dejavnosti je edini redni vir državnega denarja za narodne skupnosti iz nekdanje Jugoslavije, a je boren. Več kot nekaj sto evrov za projekt si ne morejo obetati. Moti jih, ker so pri konkuriranju za ta sredstva v istem košu organizacije zelo različnih velikosti in kakovosti. Sicer so odvisni od donacij, prijav na pr