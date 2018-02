To, da se je zdaj znašel v bližini radikalnega desničarskega gobezdača, spada h tragiki moškega, ki ni želel nikoli odrasti. Ronaldinhovo simpatiziranje z razvpitim brazilskim politikom Jairom Bolsonarom priča o popolni izgubi moralnega kompasa v južnoameriški državi, ki se v zadnjih letih utaplja v cinizmu. Jair Bolsonaro je trenutno drugi najbolj popularen predsedniški kandidat v državi. Parlamentarni poslanec je od leta 1991. Doslej je menjal že devet strankarskih izkaznic, nazadnje je presedlal k socialno-liberalni stranki PSL. V medijih je vseprisoten zaradi svojih nestrpnih nastopov in verbalnih izpadov. Enkrat je poslanki levice zabrusil, da si ne zasluži, da bi jo posilil. Otroke, ki kažejo znake homoseksualnosti, je treba pretepati, predlaga Bolsonaro. Na facebooku ima 4,8 milijona sledilcev. Zdaj ga podpira tudi Ronaldinho, ki je odrasel v najbolj revnih razmerah in je na lastni koži občutil strukturni rasizem v Braziliji. Tudi prejemnika zlate žoge očitno privlačijo enostavni odgovori rasističnega populista, ki mu popularnost dviguje vtis večine Brazilcev, da je celotna oblastniška kasta koruptivna. V teh razmerah Bolsonarove radikalne zahteve doživljajo precejšnjo odmevnost, saj se mu je uspelo preobleči v političnega čistuna. Obljublja red. V Evropi so z zgražanjem pospremili novico, da 37-letni Ronaldinho simpatizira s spornim populistom. V Braziliji so se na njegovo napoved, da naj bi postal kandidat Bolsonarove liste za senat, odzvali bolj sproščeno, saj od nogometašev ne pričakujejo zglednega vedenja, piše Die Zeit. Poleg tega ne bi bil prvi nogometni zvezdnik v visoki politiki. Romário je od leta 2010 član brazilskega kongresa.