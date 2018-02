V ustju reke Bidasoa, v bližini mesta Hondarribia, kjer Španija meji s Francijo, leži majhen neposeljen otoček pod imenom »otok fazanov« (ang. »Pheasant Island«). Ni ga lahko najti, če ne veš, kje ga iskati. Francozi mu pravijo »Ile des Faisans«, Španci pa »Isla de los Faisanes«. Na njem so lepo negovana drevesa in sveže pokošena trava, prav tako pa se tam nahaja spomenik, ki obeležuje zgodovinski dogodek iz leta 1659.

Otok kot kondominij med Španijo in Francijo

Na otočku sta se namreč francoska in španska stran pogajali za premirje ob koncu tridesetletne vojne, ki je v 17. stoletju prizadela Evropo. Otok je veljal za nevtralno ozemlje, na njem pa je bil leta 1659 podpisan »Pirenejski sporazum« (ang. »Treaty of the Pyrenees«). Dogodek je bil zaključen s kraljevo poroko med takratnim francoskim kraljem Louisom XIV in hčerko španskega kralja Filipa IV.

Foto: google maps

Tako so v sporazum vključiti tudi to, da si bosta državi delili ozemlje na otočku, lastništvo pa se bo menjalo vsakih šest mesecev. Od prvega februarja do 31. julija bo otok pripadal Špancem, medtem ko bo naslednje pol leta spadal pod francosko ozemlje. Dogovoru, ko si dve državi delita skrbništvo nad skupno upravno enoto, pravimo kondominij, eden najstarejših primerov takšnega sporazuma pa predstavlja ravno »otok fazanov«.