Pogajalske skupine bi morale predvidoma danes zaključiti s svojim delom, konec tedna pa naj bi s sklepi seznanili tudi vodje CDU, CSU in SPD, Angelo Merkel, Horsta Seehoferja in Martina Schulza. A se pogajalci še vedno niso dogovorili glede zdravstva in dela, zato udeleženci po informacijah nemške tiskovne agencija dpa niso prepričani, ali bodo do nedelje zares zaključili pogajanja. Stranke so si že v začetku dale dva dni manevrskega prostora in naj bi pogajanja vseeno končali do pusta.

Merklova za ženske in nove obraze Stranke so se med drugim dogovorile, da bodo ministrstva razdelila ob koncu pogajanj, a da še ne bodo razkrile imen. To bodo storile po glasovanju članov SPD o ponovnem oblikovanju velike koalicije. Seveda stranke že sedaj razmišljajo o novi ministrski sestavi, zaenkrat je le jasno, da bo CDU prevzela pet ministrstev, CSU tri, SPD pa šest. Glede na to, da je Merklova že pred časom izrazila željo, da bi polovico njenih ministrstev zasedle ženske, bo sestava malo težja, tudi ker si obenem želi vpeljati nove obraze. Na drugi strani ostaja vprašanje, kaj bo storil Schulz. Več članov SPD je namreč ocenilo, da ni primeren za podkanclerja in da naj raje ne prevzame kakšnega od ministrstev. A je Schulz že izrazil željo po položaju v kabinetu.

Altmeier v Bruselj? Predsednik SPD je najbolj resen kandidat za mesto zunanjega ali finančnega ministra. Zunanje trenutno glede na anketo televizije ARD pripada najbolj priljubljenemu politiku v Nemčiji Sigmarju Gabrielu. Ta bi se lahko v novi vladi preseli na finančno ali gospodarsko ministrstvo. Nemški tednik Spiegel sicer ocenjuje, da je Gabriel izgubil zaupanje v stranki in da bi lahko ostal tudi praznih rok. V bližini unije se govori, da če namerava SPD voditi tako finančno kot zunanje ministrstvo, bo lahko skupno zasedla le pet ministrstev. V primeru, da bodo socialdemokrati eno od teh ministrstev prepustili uniji, bi finančnega lahko vodil Peter Altmaier, kandidatka CDU za zunanjega pa je dosedanja obrambna ministrica Ursula von der Leyen, ki bo v nasprotnem primeru ostala na svojem starem položaju. Altmeier bi se lahko po informacijah Spiegla preselil tudi v Bruselj, kjer se bo leta 2019 sprostilo mesto komisarja, ki ga trenutno zaseda Günther Oettinger, ta pa bi lahko prevzel vodenje financ v Nemčiji.