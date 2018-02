Policisti so na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da je osumljeni v času od marca do oktobra 2017 sklepal posle dobave in montaže vhodnih vrat, pri tem pa preslepil večje število oškodovancev. Kot so zapisali na ljubljanski policijski upravi, je osumljeni prikazoval, da bo izpolnil obveznosti, s 100-odstotnim plačilom avansa pa je oškodovancem ponujal hitrejšo in cenejšo montažo.

Ko obveznosti ni mogel izpolniti je oškodovancem potrjeval nove datume montaže, kljub temu da je vedel, da tega ne bo mogel izpolniti oziroma da bo za pravno osebo predlagan stečaj. Oškodovancem je prav tako ponujal dodatne popuste, da niso odstopili od sklenjenih pogodb.

V omenjenem sklopu preiskave je skupno zajetih 194 oškodovancev, ki so bili skupno oškodovani za okoli 200.000 evrov, so še dodali na policijski upravi.