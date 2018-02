Kot je v torek pojasnil premier Miro Cerar, namreč še čaka na celovito analizo ministrstev o morebitnih posledicah priznanja za Slovenijo. Ta naj bi bila pripravljena v približno desetih dneh, v dveh tednih pa bi lahko gradivo posredovali DZ. Erjavec sicer kot zunanji minister ocenjuje, da posledice priznanja ne bi bile posebej hude.

Nadaljevali z obravnavo tematike glede priznanja #Palestina kot neodvisne in suverene države. Obravnava je bila prekinjena in se bo nadaljevala po pripravi podrobnejše analize morebitnih posledic in učinkov priznanja na eni od prihodnjih sej vlade. pic.twitter.com/ePSbECidDg — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 2, 2018

Kot je po seji vlade napovedal zunanji minister Karl Erjavec, bo vlada obravnavno vprašanja priznanja Palestine kot neodvisne in suverene držav nadaljevala 16. februarja, nakar bo sprejete sklepe in gradivo takoj posredovala odboru DZ za zunanjo politiko (OZP). Erjavec sicer ostaja prepričan, da bo, ko bo vlada to obravnavala, »sprejet pozitiven sklep«, da se nadaljuje s postopkom priznanja, in da bo tudi v DZ nato zadostna podpora za priznanje - marca ali najkasneje aprila. Erjavec torej ne pričakuje, da bi lahko poročila ministrstev ocenila tako negativne posledice, da bi bilo treba postopek priznanja Palestine ustaviti.

Obenem je minister znova spomnil, da so na MZZ že decembra, ko se je vlada odločala o nadaljevanju postopka priznanja, od vseh relevantnih ministrstev pridobili poročila o morebitnih posledicah in iz njih je izhajalo, da kakšnih posebnih negativnih učinkov ni pričakovati.