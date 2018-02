V študiji so preučili podatke, ki so jih raziskovalci med aprilom in julijem lani zbirali na področju arktičnega Beaufortovega morja. Podatke so zbirali s spremljanjem devetih severnih medvedk.

Ulov manjši od potrebe Na podlagi raziskave so ugotovili, da je metabolizem severnega medveda kar 1,4-krat hitrejši, kot so prvotno domnevali. Kar pet od devetih medvedk je telesno težo izgubilo v osmih do 11 dneh, saj so imele težave pri ulovu zadostne količine plena. Ulov je bil namreč precej manjši kot njihova potreba zaradi porabe energije. Študija je razkrila, da so kar štiri medvedke izgubile 10 ali celo več odstotkov svoje telesne teže, ena od medvedk pa je izgubila tudi na mišični masi. Glavni avtor poročila, Anthony Pagano s Kalifornijske univerze v Santa Cruzu, je dejal, da so medvedke v času, ko naj bi se redile, izgubljale svojo težo. Kot je povedal, naj bi severni medvedi v pomladanski sezoni, ko je bila opravljena raziskava, morali ujeti največ svojega plena in s tem pridobiti tudi največ tolšče, ki bi jim pomagala pri preživetju čez leto. Prejšnji poskusi ocen metabolizma severnih medvedov so temeljili na predpostavkah, ki so se zdaj izkazale za napačne. Raziskovalci so namreč trdili, da medvedi pri lovu porabijo zelo malo svoje energije, saj naj bi bili primarno lovci, ki sedijo in čakajo na plen. Izpostavljali pa so tudi, da lahko severni medvedi upočasnijo svoj metabolizem, če pri ulovu niso dovolj uspešni. To bi pripomoglo k ohranjanju njihove energije.