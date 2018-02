Podporniki zakona so izjemno zadovoljni, prav tako pa je zaradi spremembe vesela tudi kanadska senatorka Frances Lankin, ki je zakon pomagala finančno podpreti. »Sem zelo vesela, da smo po več kot 30 letih poskusov, da bi himno naredili prijazno vsem državljanom, to tudi storili. Korak je za nekoga lahko majhen, saj gre za spremembo samo nekaj besed, a za nas je velik,« je dodala senatorka.

Tudi kanadski predsednik vlade Justin Trudeau je sprembo opisal kot »še en pozitiven korak k enakosti spolov.«

Bill #C210 has been adopted in the Senate at third reading: https://t.co/d9NSvFdwXb#SenCA#cdnpolipic.twitter.com/eQ616r2rhs