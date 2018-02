Tako kot pred vsako drugo fizično aktivnostjo se moramo tudi pred kidanjem snega ogreti. Gre za težko fizično delo, pri katerem pokurimo veliko kalorij, povzroči pa nam lahko tudi bolečine v hrbtu in mišicah. Zato pred začetkom čiščenja raztegnite svoje mišice in nekaj časa tecite na mestu; lahko se tudi nekajkrat povzpnete in spustite po stopnišču, da postopoma zvišate srčni utrip.

Primerna lopata in pravilno delo Poskrbite za primerno lopato. Danes že obstajajo ergonomske lopate z zakrivljenimi ročaji, s katerimi lažje delate, kar vam pomaga preprečiti poškodbe hrbta. Vsaka lopata snega je težka, še zlasti, če je sneg južen in zato moker. Zato si nikoli ne naložite preveč. Sneg raje odrinite, kot da ga s polno lopato dvigujete in mečete. Če pa te možnosti nimate, potem lopato dvigujte s pomočjo upognjenega kolena in z močjo noge. Ne dvigujte s hrbtom in ne zvijajte telesa zaradi metanja snega čez ramo.

Vzemite si čas in ne pretiravajte Kot za vsako drugo vadbo si tudi za kidanje vzemite čas in ne pretiravajte. Poskrbite za redne odmore in v tem času stojte vzravnano, da se mišice in skelet raztezajo. Pijte vodo, da preprečite dehidracijo. Delajte s takšnim tempom, da lahko ob delu nemoteno govorite in niste zadihani. Če hitite in ste preobremenjeni, samo tvegate poškodbe, zaradi katerih se boste morali povsem ustaviti. Poslušajte svoje telo. Bolečina in tiščanje v prsih sta najverjetneje znaka, da je nekaj narobe.