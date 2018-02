Houston je San Antoniu prizadejal šele peti domači poraz v sezoni. »Dobri so pred domačim občinstvom, pravzaprav izjemni. Vedeli smo, da bodo napadali. Bili smo trdni, zadeli nekaj pomembnih metov, ko je bilo najbolj pomembno, smo zablesteli v obrambi in to je prineslo zmago,« je po tekmi dejal Harden.

V dresu Detroita je debitiral Blake Griffin, ki je pred dnevi prišel iz Los Angeles Clippers. Ob zmagi Detroita s 104:102 je Griffin dosegel dvojni dvojček, 24 točk in 10 skokov. Dvojni dvojček je uspel tudi Giannisu Antetokounmpu in Karlu-Anthonyju Townsu. Prvi je za Milwaukee, ki je proti Minnesoti izgubil z 89:108, dosegel 17 točk in 15 skokov, drugi je vpisal 24 točk in 11 skokov.

Oklahoma je izgubila proti Denverju s 124:127. V poraženi ekipi sta sicer blestela Paul George s 43 točkami in Russell Westbrook z 20 točkami in 21 podajami, zadnjemu je do trojnega dvojčka zmanjkal le en skok. Pri Denverju se je s 33 točkami izkazal Jamal Murray, Nikola Jokić je prispeval 29 točk in 14 skokov.

Gorana Dragića, ki je bil v četrtek prvič v karieri vpoklican na tekmo vseh zvezd, danes ponoči z Miamijem čaka tekma v Philadelphii.